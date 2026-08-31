Власти Новороссийска отказались переводить школьников на дистанционку во время атак БПЛА

«Давайте согласимся с тем, что дистанционное обучение в этой истории не спасет, потому что интернет и все остальное подвисают, который в зависимости от ситуации может быть хорошим, а может быть, нет. Если видим, что вывешивается баннер тревоги, оставьте ребенка дома до отмены угрозы. Мы очень адекватно на это реагируем», — отметила Елена Середа.



Напомним, что 12 августа во время атаки БПЛА в Новороссийске обломки дрона серьезно повредили здание школы № 15. Никто не пострадал. Помимо этого, повреждения получили здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледж в Восточном районе города.