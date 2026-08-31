Власти Новороссийска отказались переводить школьников на дистанционку во время атак БПЛА

Краснодарский край

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  • © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com
    © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com

В Новороссийске власти отказались от онлайн-уроков во время атак БПЛА из-за сбоев интернета

Начальница управления образования Новороссийска Елена Середа не поддержала инициативу жителей о переводе школьников на онлайн-обучение в дни атак беспилотников. Она считает введение дистанционки нецелесообразным из-за проблем с интернетом. На заявление чиновницы 28 августа обратил внимание журналист Андрей Кошик.

В каких школах Краснодара есть укрытия от БПЛА и везде ли окна заклеены бронепленкой:

«Давайте согласимся с тем, что дистанционное обучение в этой истории не спасет, потому что интернет и все остальное подвисают, который в зависимости от ситуации может быть хорошим, а может быть, нет. Если видим, что вывешивается баннер тревоги, оставьте ребенка дома до отмены угрозы. Мы очень адекватно на это реагируем», — отметила Елена Середа.

Напомним, что 12 августа во время атаки БПЛА в Новороссийске обломки дрона серьезно повредили здание школы № 15. Никто не пострадал. Помимо этого, повреждения получили здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледж в Восточном районе города.

Как писали Юга.ру, в марте в Новороссийске родителям предложили купить бронепленку на школьные окна для защиты от БПЛА за свой счет.

Безопасность Дети Новороссийск СВО Школа Школьники

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