Фермеры Сочи впервые будут выращивать какао на курорте

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя magnific, сайт magnific.com
    © Фото пользователя magnific, сайт magnific.com

В Сочи уже привезли саженцы какао, из которого вместе с местными бананами планируют делать мороженое. Деревья будут выращивать в теплицах

28 августа руководитель фермерского хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов рассказал ТАСС, что в Сочи планируют создать первую в России плантацию какао. 

Саженцы растения уже привезли, и они готовы к посадке. Однако в субтропическом климате Сочи нельзя выращивать какао в открытом грунте — дерево не выживет. Поэтому растение высадят в специальных теплицах с регулировкой температуры, влажности и освещения. 

Прогулка по тропическим джунглям:

Из сочинского какао планируют делать мороженое — производство будет запущено до конца 2026 года. Для десерта также будут использовать местные бананы, кокосы и финики. 

Отметим, что в январе 2025 года в Сочи впервые стали выращивать бананы — в строительство теплиц инвестировали 10 млн рублей. К маю 2026 года созрел первый урожай, а в августе собрали первый урожай — 150 кг фруктов. 

Как писали Юга.ру, в июне стало известно, что в Новороссийске появится первый на Кубани сад миндаля. 

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