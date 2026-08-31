Фермеры Сочи впервые будут выращивать какао на курорте

В Сочи уже привезли саженцы какао, из которого вместе с местными бананами планируют делать мороженое. Деревья будут выращивать в теплицах

Саженцы растения уже привезли, и они готовы к посадке. Однако в субтропическом климате Сочи нельзя выращивать какао в открытом грунте — дерево не выживет. Поэтому растение высадят в специальных теплицах с регулировкой температуры, влажности и освещения.

28 августа руководитель фермерского хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов рассказал ТАСС, что в Сочи планируют создать первую в России плантацию какао.

Из сочинского какао планируют делать мороженое — производство будет запущено до конца 2026 года. Для десерта также будут использовать местные бананы, кокосы и финики.

Отметим, что в январе 2025 года в Сочи впервые стали выращивать бананы — в строительство теплиц инвестировали 10 млн рублей. К маю 2026 года созрел первый урожай, а в августе собрали первый урожай — 150 кг фруктов.