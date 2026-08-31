На каких АЗС Краснодара есть бензин 31 августа: публикуем список
В последний день лета в краевой столице работают 69 заправок
31 августа МЦУ Краснодара сообщил в телеграм-канале, что в городе работают 69 заправок.
Какое топливо есть в наличии:
- бензин АИ-92 — на 32 заправках;
- бензин АИ-95 — на 30 заправках;
- бензин АИ-100 — на 2 заправках;
- дизельное топливо (ДТ) — на 64 заправках.
Где можно заправиться:
- «Роснефть»: Уральская, Котовского, Ростовское шоссе, Бородинская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Кубанская Набережная, Крупской;
- «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;
- «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;
- «Газпромнефть»: Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
- Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская;
- «Татнефть» на Ростовском шоссе;
- VP возле поселка Индустриального;
- «СитиОйл» на Мачуги;
- Teboil: Московская, Российская, Сормовская, Красных Партизан;
- «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе;
- Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
- «Ирбис» на Степана Разина;
- PNB: Шевченко, Монтажников;
- «ЮНК» на Российской;
- «Партнер» на Уральской;
- «ОПТИ» на Красных Партизан;
- Petrol на 70-летия Октября.
Бензина АИ-95 нет на 80% российских заправок:
В течение дня ситуация может измениться. Кроме того, по решению собственников на некоторых станциях запрещен отпуск топлива в канистры — заправиться можно только непосредственно в автомобиль.
Еще 37 заправок временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.
Как писали Юга.ру, в июле в России топливо подорожало на 6,8% за месяц и почти на четверть за год.
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