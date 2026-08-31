На каких АЗС Краснодара есть бензин 31 августа: публикуем список

Краснодарский край

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  • © Фото freepik.com, freepik.com
    © Фото freepik.com, freepik.com

В последний день лета в краевой столице работают 69 заправок

31 августа МЦУ Краснодара сообщил в телеграм-канале, что в городе работают 69 заправок. 

Какое топливо есть в наличии:

  • бензин АИ-92 — на 32 заправках;
  • бензин АИ-95 — на 30 заправках;
  • бензин АИ-100 — на 2 заправках;
  • дизельное топливо (ДТ) — на 64 заправках. 

Где можно заправиться: 

  • «Роснефть»: Уральская, Котовского, Ростовское шоссе, Бородинская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Кубанская Набережная, Крупской;
  • «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;
  • «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;
  • «Газпромнефть»: Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
  • Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская;
  • «Татнефть» на Ростовском шоссе;
  • VP возле поселка Индустриального;
  • «СитиОйл» на Мачуги;
  • Teboil: Московская, Российская, Сормовская, Красных Партизан;
  • «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе;
  • Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
  • «Ирбис» на Степана Разина;
  • PNB: Шевченко, Монтажников; 
  • «ЮНК» на Российской;
  • «Партнер» на Уральской;
  • «ОПТИ» на Красных Партизан;
  • Petrol на 70-летия Октября.

Бензина АИ-95 нет на 80% российских заправок:

В течение дня ситуация может измениться. Кроме того, по решению собственников на некоторых станциях запрещен отпуск топлива в канистры — заправиться можно только непосредственно в автомобиль.

Еще 37 заправок временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.

Как писали Юга.ру, в июле в России топливо подорожало на 6,8% за месяц и почти на четверть за год.

Автомобили Город Краснодар Нефть Топливо Транспорт Экономика

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