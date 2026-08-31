На каких АЗС Краснодара есть бензин 31 августа: публикуем список

В последний день лета в краевой столице работают 69 заправок

31 августа МЦУ Краснодара сообщил в телеграм-канале, что в городе работают 69 заправок.

В течение дня ситуация может измениться. Кроме того, по решению собственников на некоторых станциях запрещен отпуск топлива в канистры — заправиться можно только непосредственно в автомобиль.

Еще 37 заправок временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.