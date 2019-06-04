В Краснодаре начали ремонтировать Старокубанское кольцо

В Краснодаре в ночь на 4 июня начался ремонт Старокубанского кольца

Мэр краевой столицы Евгений Первышов заявил, что работы по переустройству кольца на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской — самые сложные в 2019 году. «Здесь трамвай, огромный поток машин. И важно, чтобы преобразование не мешало движению. К переустройству мы готовились, теперь предстоит все сделать быстро и четко. Измененное кольцо должно заработать до конца июля. В Краснодаре уже появилась шутка, что время, когда в городе была власть колец, заканчивается. Если серьезно, то специалисты подтверждают — в нынешних условиях и при нашем количестве машин этот способ организации движения уже устарел», —рассказал Первышов.

Он также отметил, что по расчетам экспертов Высшей школы экономики, пропускная способность перекрестка увеличится на 40%. Ранее с улицы Старокубанской пересадили деревья и кустарники, а также перенесли коммуникации. Сейчас рабочие начали строительство двух полос дороги в каждом направлении: их длина составит около 65 метров, а ширина — 7 метров, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Кроме того, в 2020 году планируется отремонтировать подземный пешеходный переход, который располагается под кольцом. По словам Первышова, сейчас он в плохом состоянии. Полностью отремонтировать улицу Старокубанскую планируется к концу лета 2019 года. Из-за преобразования кольца на участке перестроили работу 14 светофоров.

Специалисты параллельно переустраивают кольцо на пересечении улиц Сормовской и Лизы Чайкиной. После ремонта оно станет Т-образным перекрестком. Кроме того, по улице Сормовской открыли еще одну полосу движения в сторону Комсомольского микрорайона. Также специалисты сейчас ремонтируют 3,8 км улицы Старокубанской от улицы Новой до Уральской. На участке положат новый асфальт, обновят тротуары и обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку, благоустроят прилегающие к дороге «зеленые островки».