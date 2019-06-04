В Краснодаре начали ремонтировать Старокубанское кольцо

Краснодарский край

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В Краснодаре в ночь на 4 июня начался ремонт Старокубанского кольца

Мэр краевой столицы Евгений Первышов заявил, что работы по переустройству кольца на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской — самые сложные в 2019 году.

«Здесь трамвай, огромный поток машин. И важно, чтобы преобразование не мешало движению. К переустройству мы готовились, теперь предстоит все сделать быстро и четко. Измененное кольцо должно заработать до конца июля. В Краснодаре уже появилась шутка, что время, когда в городе была власть колец, заканчивается. Если серьезно, то специалисты подтверждают — в нынешних условиях и при нашем количестве машин этот способ организации движения уже устарел», —рассказал Первышов.

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Он также отметил, что по расчетам экспертов Высшей школы экономики, пропускная способность перекрестка увеличится на 40%.

Ранее с улицы Старокубанской пересадили деревья и кустарники, а также перенесли коммуникации. Сейчас рабочие начали строительство двух полос дороги в каждом направлении: их длина составит около 65 метров, а ширина — 7 метров, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, в 2020 году планируется отремонтировать подземный пешеходный переход, который располагается под кольцом. По словам Первышова, сейчас он в плохом состоянии.

Полностью отремонтировать улицу Старокубанскую планируется к концу лета 2019 года. Из-за преобразования кольца на участке перестроили работу 14 светофоров.

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Специалисты параллельно переустраивают кольцо на пересечении улиц Сормовской и Лизы Чайкиной. После ремонта оно станет Т-образным перекрестком. Кроме того, по улице Сормовской открыли еще одну полосу движения в сторону Комсомольского микрорайона.

Также специалисты сейчас ремонтируют 3,8 км улицы Старокубанской от улицы Новой до Уральской. На участке положат новый асфальт, обновят тротуары и обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку, благоустроят прилегающие к дороге «зеленые островки».

Как сообщали Юга.ру, 13 мая стало известно, что в начале июня начнут преобразовывать Старокубанское кольцо. Через него по зеленому островку проложат по две полосы в каждом направлении для прямого проезда по Ставропольской через Старокубанскую.

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