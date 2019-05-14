В Краснодаре на улице Сормовской открыли дополнительную полосу дороги

Краснодарский край

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В Краснодаре 14 мая сделали дополнительную полосу движения на улице Сормовской в сторону Комсомольского микрорайона

В ночь с 13 на 14 мая рабочие уложили нижние слои асфальта на проезжей части. В 10:00 ее открыли для движения транспорта. Работу выполнили в рамках ремонта улицы Сормовской на всем ее протяжении.

Новую полосу протяженностью около 100 метров сделали между домами № 2/1 и № 2/5, возле АЗС по улице Лизы Чайкиной.

«Со строительством полосы на этом участке улица Сормовская станет полноценной четырехполосной магистралью — без "бутылочного горлышка", когда из двух полос в сторону Комсомольского микрорайона дорога переходила в одну», — отметил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На следующем этапе ремонта кольцо на пересечении улиц Сормовской и Лизы Чайкиной преобразуют в Т-образный перекресток. Последний слой асфальтобетона уложат после выполнения всего комплекса работ на улице Сормовской, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани в 2019 году за 32 млрд рублей отремонтируют около тысячи километров дорог. Администрация Краснодара 18 апреля представила карту ремонта дорог на этот год.

С 1 июня в городе также начнут ремонт Старокубанского кольца. Через него проложат дополнительную дорогу.

Автомобили Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

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