В Краснодаре расширят улицу Сормовскую и уберут кольцо на Лизы Чайкиной
В Краснодаре в начале мая приступили к ремонту улицы Сормовской, которую планируют расширить
Улицу Сормовскую будут ремонтировать на всем ее протяжении — от Селезнева до 1 Мая. Протяженность составит около 5,6 км. Рабочие заменят дорожное покрытие, отремонтируют тротуары, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.
На пересечении Сормовской и Лизы Чайкиной вместо кольца сделают Т-образный перекресток. При движении по Лизы Чайкиной водители смогут с двух полос поворачивать налево — на Сормовскую. Также можно будет повернуть направо с улицы Лизы Чайкиной на Сормовскую и с Сормовской — на Лизы Чайкиной.
На этом перекрестке увеличат число полос до шести. Из них две полосы будут для левого поворота на Лизы Чайкиной, две полосы — для движения прямо в сторону Комсомольского микрорайона и еще две полосы — в направлении улицы Старокубанской. На Сормовской возле АЗС специалисты готовят основание дополнительной полосы.
На участке Сормовской от Лизы Чайкиной до Онежской уже провели фрезеровку старого дорожного покрытия и уложили слой асфальтобетона.
Ремонт выполняют ночью. Днем рабочие поднимают горловины колодцев и ремонтируют тротуары и обочины. Все это время Сормовскую не перекрывают, машины могут проехать на всех направлениях.
Завершить работы на перекрестке и на всем протяжении улицы Сормовской планируют во второй половине лета, сообщили 8 мая в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, на Кубани в 2019 году за 32 млрд рублей отремонтируют около тысячи километров дорог. Администрация Краснодара 18 апреля представила карту ремонта дорог на этот год.
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