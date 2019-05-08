В Краснодаре расширят улицу Сормовскую и уберут кольцо на Лизы Чайкиной

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в начале мая приступили к ремонту улицы Сормовской, которую планируют расширить

Улицу Сормовскую будут ремонтировать на всем ее протяжении — от Селезнева до 1 Мая. Протяженность составит около 5,6 км. Рабочие заменят дорожное покрытие, отремонтируют тротуары, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

На пересечении Сормовской и Лизы Чайкиной вместо кольца сделают Т-образный перекресток. При движении по Лизы Чайкиной водители смогут с двух полос поворачивать налево — на Сормовскую. Также можно будет повернуть направо с улицы Лизы Чайкиной на Сормовскую и с Сормовской — на Лизы Чайкиной.

Читайте также:

На этом перекрестке увеличат число полос до шести. Из них две полосы будут для левого поворота на Лизы Чайкиной, две полосы — для движения прямо в сторону Комсомольского микрорайона и еще две полосы — в направлении улицы Старокубанской. На Сормовской возле АЗС специалисты готовят основание дополнительной полосы.

На участке Сормовской от Лизы Чайкиной до Онежской уже провели фрезеровку старого дорожного покрытия и уложили слой асфальтобетона.

Читайте также:

Ремонт выполняют ночью. Днем рабочие поднимают горловины колодцев и ремонтируют тротуары и обочины. Все это время Сормовскую не перекрывают, машины могут проехать на всех направлениях.

Завершить работы на перекрестке и на всем протяжении улицы Сормовской планируют во второй половине лета, сообщили 8 мая в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани в 2019 году за 32 млрд рублей отремонтируют около тысячи километров дорог. Администрация Краснодара 18 апреля представила карту ремонта дорог на этот год.

Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Кокорину и Мамаеву приговорили к полутора годам колонии
В Краснодаре расширят улицу Сормовскую и уберут кольцо на Лизы Чайкиной
Президент Австрии встретится с Путиным в Сочи
Путин назначил нового командующего Черноморским флотом
В Ростове из-за неполадки отменили вылет самолета Sukhoi Superjet
В Краснодаре ограничат движение из-за празднования Дня Победы

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале