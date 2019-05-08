В Краснодаре расширят улицу Сормовскую и уберут кольцо на Лизы Чайкиной

В Краснодаре в начале мая приступили к ремонту улицы Сормовской, которую планируют расширить

Улицу Сормовскую будут ремонтировать на всем ее протяжении — от Селезнева до 1 Мая. Протяженность составит около 5,6 км. Рабочие заменят дорожное покрытие, отремонтируют тротуары, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. На пересечении Сормовской и Лизы Чайкиной вместо кольца сделают Т-образный перекресток . При движении по Лизы Чайкиной водители смогут с двух полос поворачивать налево — на Сормовскую. Также можно будет повернуть направо с улицы Лизы Чайкиной на Сормовскую и с Сормовской — на Лизы Чайкиной.

На этом перекрестке увеличат число полос до шести. Из них две полосы будут для левого поворота на Лизы Чайкиной, две полосы — для движения прямо в сторону Комсомольского микрорайона и еще две полосы — в направлении улицы Старокубанской. На Сормовской возле АЗС специалисты готовят основание дополнительной полосы.

На участке Сормовской от Лизы Чайкиной до Онежской уже провели фрезеровку старого дорожного покрытия и уложили слой асфальтобетона.

Ремонт выполняют ночью. Днем рабочие поднимают горловины колодцев и ремонтируют тротуары и обочины. Все это время Сормовскую не перекрывают, машины могут проехать на всех направлениях. Завершить работы на перекрестке и на всем протяжении улицы Сормовской планируют во второй половине лета , сообщили 8 мая в пресс-службе администрации Краснодара.