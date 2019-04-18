Чиновники рассказали, как жители Краснодара могут внести дорогу в программу ремонта
Директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов 18 апреля рассказал, могут ли люди попросить включить их дорогу в программу «Безопасные и качественные дороги»
Предварительные планы по ремонту дорог сформировали до 2024 года. В 2020 году работы пройдут на 58 объектах, в 2021-м отремонтируют 66 дорог, в 2022-м — 81, в 2023-м — 29, в 2024-м — 36 объектов.
Ознакомиться со списком дорог жители города могут, позвонив в администрацию города или напрямую в департамент транспорта и дорожного хозяйства. Там специалисты ответят, планируется ли ремонт дороги и в каком году. Если нет — можно обратиться, чтобы дорогу включили.
«Но надо понимать, что процесс включения дороги в программу согласовывается вплоть до Министерства транспорта РФ. Небыстрый процесс, но возможный. Надо понимать, что в основном на сегодняшний день в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" ремонтируются асфальто-бетонные дороги — те, которые могут подвергнуться ремонту. Если у вас дорога гравийная или грунтовая, то попасть в эту программу вряд ли получится», — объяснил журналистам директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.
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Он добавил, что департамент поддерживает инициативу инвесторов или жителей помочь администрации выполнить ремонт. Для того, чтобы сделать это легитимным, нужно обратиться в департамент. Там подскажут, как это правильно сделать с точки зрения технологии и выбора подрядной организации.
«Зачастую происходят такие случаи, когда жители нанимают какую-то подрядную организацию и она делает дороге только хуже, выполнив ремонт и не предусмотрев необходимые мероприятия по водоотведению и по сохранности. Нужно обратиться к нам и мы подскажем, как правильно и качественно это все выполнить, получив соответствующее разрешение», — отметил Архипов.
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