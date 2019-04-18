Чиновники рассказали, как жители Краснодара могут внести дорогу в программу ремонта

Директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов 18 апреля рассказал, могут ли люди попросить включить их дорогу в программу «Безопасные и качественные дороги»

Предварительные планы по ремонту дорог сформировали до 2024 года. В 2020 году работы пройдут на 58 объектах, в 2021-м отремонтируют 66 дорог, в 2022-м — 81, в 2023-м — 29, в 2024-м — 36 объектов.

Ознакомиться со списком дорог жители города могут, позвонив в администрацию города или напрямую в департамент транспорта и дорожного хозяйства. Там специалисты ответят, планируется ли ремонт дороги и в каком году. Если нет — можно обратиться, чтобы дорогу включили.

«Но надо понимать, что процесс включения дороги в программу согласовывается вплоть до Министерства транспорта РФ. Небыстрый процесс, но возможный. Надо понимать, что в основном на сегодняшний день в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" ремонтируются асфальто-бетонные дороги — те, которые могут подвергнуться ремонту. Если у вас дорога гравийная или грунтовая, то попасть в эту программу вряд ли получится», — объяснил журналистам директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.