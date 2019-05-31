«Урожаю» засчитали техническую победу над командой Академии Понедельника в последнем матче сезона

Краснодарский ФК «Урожай» 31 мая завершил сезон в ПФЛ технической победой над ростовской «Академией футбола им. Виктора Понедельника»

За техническую победу в матче 30-го, заключительного тура ПФЛ над аутсайдером турнира «Урожаю» начислили три очка. С 67 очками на счету желто-зеленые завершают сезон на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата. Их обходит ФК «Чайка» из села Песчанокопского, который отправляется в ФНЛ.

Напомним, генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко обвинил «Чайку» в договорном матче против новороссийского «Черноморца» , после которого команда вышла вперед по очкам.

Комментируя итоги сезона, Градиленко назвал результат неудовлетворительным.

«Турнир получился тяжелым, но увлекательным. До самого конца шла борьба за лидерство. К сожалению, нам не удалось финишировать на первом месте», — отметил он.

При этом гендиректор выразил уверенность, что в следующем сезоне команда добьется выхода в ФНЛ.

«Считаю, что этот состав готов решить задачу выхода в ФНЛ в следующем сезоне, поэтому главное на данный момент — это сохранить команду, что сделать будет непросто. Думаю, главные победы ждут желто-зеленых впереди!» — сказал Градиленко.