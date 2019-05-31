«Урожаю» засчитали техническую победу над командой Академии Понедельника в последнем матче сезона
Краснодарский ФК «Урожай» 31 мая завершил сезон в ПФЛ технической победой над ростовской «Академией футбола им. Виктора Понедельника»
За техническую победу в матче 30-го, заключительного тура ПФЛ над аутсайдером турнира «Урожаю» начислили три очка. С 67 очками на счету желто-зеленые завершают сезон на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата. Их обходит ФК «Чайка» из села Песчанокопского, который отправляется в ФНЛ.
Напомним, генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко обвинил «Чайку» в договорном матче против новороссийского «Черноморца» , после которого команда вышла вперед по очкам.
Комментируя итоги сезона, Градиленко назвал результат неудовлетворительным.
«Турнир получился тяжелым, но увлекательным. До самого конца шла борьба за лидерство. К сожалению, нам не удалось финишировать на первом месте», — отметил он.
При этом гендиректор выразил уверенность, что в следующем сезоне команда добьется выхода в ФНЛ.
«Считаю, что этот состав готов решить задачу выхода в ФНЛ в следующем сезоне, поэтому главное на данный момент — это сохранить команду, что сделать будет непросто. Думаю, главные победы ждут желто-зеленых впереди!» — сказал Градиленко.
ФК «Урожай» был образован после банкротства ФК «Кубань», общая сумма долгов которого превысила 3 млрд рублей. В апреле 2018 года суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право выступать в российских чемпионатах.
В феврале стало известно о долгах клуба. 15 марта во время видеотрансляции игры «Урожая» с ростовским СКА каждые 10 минут появлялось текстовое сообщение о том, что сотрудники краснодарского клуба не получают зарплату. Гендиректор «Урожая» Дмитрий Градиленко заявил, что клуб выплатил долги перед игроками.
Статьи ПартнерскийТеплицы, кирпичный завод, питомник, арт-проект
Как прошел третий инвестиционный форум Тбилисского района
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.