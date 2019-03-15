«Урожай» потребовал погасить долги по зарплате во время трансляции матча. Гендиректор заявил, что их нет

Краснодарский край

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ФК «Урожай» через клубное телевидение заявил о долгах по зарплате сотрудникам клуба в 10 млн рублей

Во время трансляции игры «Урожая» с ростовским СКА 15 марта каждые 10 минут появлялось сообщение о невыплате зарплаты.

«Руководство ФК "Урожай" в лице генерального директора Д. В. Градиленко не выплачивает зарплату сотрудникам клуба более двух месяцев. Не получают положенные выплаты врачи команды, администраторы, пресс-служба, сотрудники музея, сотрудники офиса», — говорилось в сообщении.

Сам Градиленко опроверг эту информацию, заявив, что все задолженности были погашены накануне.

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«Информация не соответствует действительности. Все задолженности перед сотрудниками клуба были погашены 12-13 марта», — сказал Градиленко «Чемпионату».

А в беседе со Sport24.ru гендиректор клуба заявил, что «готов предоставить документы из бухгалтерии о том, что никаких задолженностей перед сотрудниками клуба "Урожай" нет».

Как писали Юга.ру, погасить задолженность по зарплате почти на 10 млн рублей у руководства «Урожая» в феврале потребовала прокуратура. 

ФК «Урожай» был образован после банкротства ФК «Кубань», общая сумма долгов которого превысила 3 млрд рублей. В апреле 2018 года суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право выступать в российских чемпионатах. Сейчас клуб выступает в первенстве ПФЛ. 

Задолженность по зарплате ФК «Урожай» Футбол
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