«Урожай» потребовал погасить долги по зарплате во время трансляции матча. Гендиректор заявил, что их нет

ФК «Урожай» через клубное телевидение заявил о долгах по зарплате сотрудникам клуба в 10 млн рублей

Во время трансляции игры «Урожая» с ростовским СКА 15 марта каждые 10 минут появлялось сообщение о невыплате зарплаты.

«Руководство ФК "Урожай" в лице генерального директора Д. В. Градиленко не выплачивает зарплату сотрудникам клуба более двух месяцев. Не получают положенные выплаты врачи команды, администраторы, пресс-служба, сотрудники музея, сотрудники офиса», — говорилось в сообщении.

Сам Градиленко опроверг эту информацию, заявив, что все задолженности были погашены накануне.