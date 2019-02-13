ФК «Урожай» успел накопить долги по зарплате в 10 млн рублей
Пришедший на смену обанкротившемуся ФК «Кубань» футбольный клуб «Урожай» накопил трехмесячный долг по зарплате
Погасить задолженность по зарплате почти на 10 млн рублей у руководства «Урожая» потребовала прокуратура.
«В деятельности ООО "ФК "Урожай" выявлены нарушения трудового законодательства, в результате которых не обеспечивается предусмотренное Трудовым кодексом РФ право каждого работника на своевременную и в полном объеме выплату справедливой заработной платы», — цитирует «Интерфакс» представление прокурора Прикубанского административного округа Краснодара директору футбольного клуба.
В документе сказано, что организация имеет задолженность по зарплате перед 116 работниками в размере более 9,46 млн рублей. Долг накопился за период с ноября 2018 по январь 2019 года.
Прокурор потребовал устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.
Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в суд о признании ФК «Кубань» банкротом, общая сумма долгов клуба превысила 3 млрд рублей.
В апреле 2018 года суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право выступать в российских чемпионатах. В июне было объявлено, что клуб переименуют в «Урожай», он будет выступать в первенстве ПФЛ. По итогам 17 туров клуб занимает второе место в турнирной таблице зоны «Юг».
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