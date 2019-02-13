ФК «Урожай» успел накопить долги по зарплате в 10 млн рублей

Пришедший на смену обанкротившемуся ФК «Кубань» футбольный клуб «Урожай» накопил трехмесячный долг по зарплате

Погасить задолженность по зарплате почти на 10 млн рублей у руководства «Урожая» потребовала прокуратура.

«В деятельности ООО "ФК "Урожай" выявлены нарушения трудового законодательства, в результате которых не обеспечивается предусмотренное Трудовым кодексом РФ право каждого работника на своевременную и в полном объеме выплату справедливой заработной платы», — цитирует «Интерфакс» представление прокурора Прикубанского административного округа Краснодара директору футбольного клуба.

В документе сказано, что организация имеет задолженность по зарплате перед 116 работниками в размере более 9,46 млн рублей. Долг накопился за период с ноября 2018 по январь 2019 года.

Прокурор потребовал устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.