Директор нацпарка уволился спустя три месяца после назначения
Директор ФГБУ «Сочинский национальный парк» Иван Савин в мае написал заявление об увольнении по собственному желанию
Савин, который стал руководителем природоохранной организации три месяца назад, подтвердил порталу Юга.ру, что уволился.
В пресс-службе нацпарка порталу Юга.ру сообщили, что в соответствии с приказом Минприроды РФ с 24 мая и.о. руководителя Сочинского национального парка стал замдиректора по охране окружающей среды и экологической безопасности Павел Хоценко. Он будет исполнять обязанности руководителя до принятия решения о назначении нового директора.
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Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в управлении Сочинского нацпарка прошли обыски. Сообщалось о выемке документов и трех задержанных руководителях, в том числе гендиректора.
В феврале 2019 года суд Хостинского района Сочи вынес приговор в отношении двух сотрудников Сочинского нацпарка, задержанных осенью. Их осудили за попытку мошенничества.
13 февраля министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин подписал приказ о назначении Савина.
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