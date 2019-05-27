Директор нацпарка уволился спустя три месяца после назначения

Директор ФГБУ «Сочинский национальный парк» Иван Савин в мае написал заявление об увольнении по собственному желанию

В пресс-службе нацпарка порталу Юга.ру сообщили, что в соответствии с приказом Минприроды РФ с 24 мая и.о. руководителя Сочинского национального парка стал замдиректора по охране окружающей среды и экологической безопасности Павел Хоценко. Он будет исполнять обязанности руководителя до принятия решения о назначении нового директора.

Савин, который стал руководителем природоохранной организации три месяца назад, подтвердил порталу Юга.ру, что уволился.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в управлении Сочинского нацпарка прошли обыски. Сообщалось о выемке документов и трех задержанных руководителях, в том числе гендиректора.

В феврале 2019 года суд Хостинского района Сочи вынес приговор в отношении двух сотрудников Сочинского нацпарка, задержанных осенью. Их осудили за попытку мошенничества.

13 февраля министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин подписал приказ о назначении Савина.