В Сочинском национальном парке назначили и. о. директора

Краснодарский край

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Исполняющим обязанности директора Сочинского национального парка стал Борис Меньщиков

«Борис Меньщикова назначили и. о. директора парка 27 июня», — сообщили Юга.ру источники.

Как сообщали Юга.ру, в начале июня 2017 года Минприроды уволило директора нацпарка Николая Пеньковского, после того как он отказался добровольно покинуть пост. Пеньковский оспорил решение об отставке в суде и заявил, что на его место собираются поставить племянницу вице-премьера Дмитрия Рогозина Дарью Филиппову.

После этого министерство подтвердило их родственные связи, однако уточнило, что ее кандидатура рассматривалась исключительно как временная, а в отношении Пеньковского проводится проверка из-за нарушений, которые выявила Счетная палата. В итоге 21 августа Сочинский нацпарк возглавил 34-летний Игорь Гуцал. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской в апреле отстранил Гуцала от исполнения обязанностей.

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