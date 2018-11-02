Руководителей Сочинского нацпарка задержали после эксперимента с передачей взятки

Стала известна причина обысков и задержаний на территории ФГБУ «Сочинский национальный парк»

По информации «Коммерсанта», днем 1 ноября силовики проводили в здании управления нацпарка оперативный эксперимент с передачей взятки. После передачи денег двух сотрудников учреждения доставили на допрос.

При этом источник «360» сообщил о задержании троих руководителей нацпарка. Один из них — советник генерального директора. По предварительной информации, его подозревают в получении взятки от лесничего.