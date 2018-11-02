Руководителей Сочинского нацпарка задержали после эксперимента с передачей взятки
Стала известна причина обысков и задержаний на территории ФГБУ «Сочинский национальный парк»
По информации «Коммерсанта», днем 1 ноября силовики проводили в здании управления нацпарка оперативный эксперимент с передачей взятки. После передачи денег двух сотрудников учреждения доставили на допрос.
При этом источник «360» сообщил о задержании троих руководителей нацпарка. Один из них — советник генерального директора. По предварительной информации, его подозревают в получении взятки от лесничего.
Как сообщали Юга.ру, накануне стало известно о проведенных силовиками обысках в здании Сочинского нацпарка, которое находится на территории дендрария. Сообщалось о выемке документов и трех задержанных сотрудниках.
Напомним, за прошедший год в Сочинском нацпарке сменились три руководителя.
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