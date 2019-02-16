Новым директором Сочинского нацпарка стал депутат горсобрания

Краснодарский край

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В Сочи 14 февраля назначили нового директора ФГБУ «Сочинский национальный парк»

Учреждение возглавил действующий председатель профильного комитета по селу, агропромышленному комплексу и предпринимательству, депутат горсобрания Сочи пятого созыва Иван Савин. Приказ о его назначении подписал 13 февраля министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин.  

До этого назначения Савин возглавлял центр инновационных проектов и программ в Сочинском институте (филиале) Российского университета дружбы народов, сообщает пресс-служба горсобрания Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в управлении Сочинского нацпарка прошли обыски. Сообщалось о выемке документов и трех задержанных руководителях, в том числе генерального директора.

За 2018 год в Сочинском нацпарке сменились три руководителя.

Кадровые перестановки Сочи
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