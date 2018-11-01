В управлении Сочинского нацпарка прошли обыски, задержаны три человека — «Интерфакс»

Силовики провели обыски в управлении Сочинского национального парка, изъяли там документы и задержали нескольких сотрудников

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Управление нацпарка находится на территории Сочинского дендрария. По словам источника, выемку документов провели на втором этаже здания. Задержаны три человека.

Официального подтверждения этой информации пока нет. В пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии России ее не опровергли и не подтвердили.

Как сообщали Юга.ру, за прошедший год в Сочинском нацпарке сменились три руководителя. В начале июня 2017 года Минприроды уволило с должности директора нацпарка Николая Пеньковского, после того как он отказался добровольно покинуть пост. Пеньковский оспорил решение об отставке в суде и заявил, что на его место собираются поставить племянницу вице-премьера Дмитрия Рогозина Дарью Филиппову. После этого министерство подтвердило их родственные связи, однако уточнило, что ее кандидатура рассматривалась исключительно как временная, а в отношении Пеньковского проводится проверка из-за нарушений, которые выявила Счетная палата.