Двух сотрудников Сочинского нацпарка осудили за попытку мошенничества

Суд Хостинского района Сочи вынес приговор в отношении двух сотрудников ФГБУ «Сочинский национальный парк», задержанных осенью

Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года в управлении нацпарка прошли обыски. Сообщалось о выемке документов и задержанных сотрудниках.

Райсуд рассматривал дело по ст. 30 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой) в отношении советника генерального директора нацпарка Николая Пикалова и лесничего Артына Багдасаряна. По версии следствия, Пикалов получил от Багдасаряна взятку.

Их признали виновными и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, передает «Интерфакс». Подробности дела не сообщаются, однако ранее появлялась информация, что задержания прошли после оперативного эксперимента с передачей взятки.