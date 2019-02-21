Двух сотрудников Сочинского нацпарка осудили за попытку мошенничества

Краснодарский край

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Суд Хостинского района Сочи вынес приговор в отношении двух сотрудников ФГБУ «Сочинский национальный парк», задержанных осенью

Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года в управлении нацпарка прошли обыски. Сообщалось о выемке документов и задержанных сотрудниках.

Райсуд рассматривал дело по ст. 30 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой) в отношении советника генерального директора нацпарка Николая Пикалова и лесничего Артына Багдасаряна. По версии следствия, Пикалов получил от Багдасаряна взятку.

Их признали виновными и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, передает «Интерфакс». Подробности дела не сообщаются, однако ранее появлялась информация, что задержания прошли после оперативного эксперимента с передачей взятки.

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Напомним, за 2018 год в Сочинском нацпарке сменились три руководителя. 14 февраля новым директом стал действующий председатель комитета по селу, агропромышленному комплексу и предпринимательству горсобрания Сочи Иван Савин. 

Мошенничество Парки Сочи Суд
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