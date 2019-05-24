Трое мужчин устроили разгром на новой аллее в Юбилейном микрорайоне Краснодара

В Краснодаре задержали троих молодых людей, которые 22 мая сломали элементы системы полива на аллее 80-летия образования Краснодарского края

Это произошло утром. Помимо системы полива хулиганы пытались вырвать деревья. После этого мужчины скрылись на машине. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Запись передали в полицию, и через несколько часов вандалов задержали. Им грозит уголовная ответственность. Ущерб оценили в 26 тыс. рублей, сообщили 24 мая в пресс-службе администрации Краснодара.

«Результат есть, и он наглядно демонстрирует эффективность системы видеонаблюдения, камер, установленных в скверах и парках. Город тратит серьезные средства на благоустройство зеленых зон, других территорий, и все это делается для комфортного отдыха горожан. Нужно все это сохранять и относиться к общему городскому имуществу максимально бережно», — добавил он.

Напомним, системы видеонаблюдения решили устанавливать в парках Краснодара после того, как в январе 2018 года вандалы повредили несколько обновленных зеленых зон.

Как сообщали Юга.ру, первую очередь аллеи 80-летия образования Краснодарского края на берегу реки Кубани открыли 9 января. Ее строят за счет федеральной казны по программе «Формирование комфортной городской среды». В мае на аллее открыли современную скульптуру «Точка» Михаила Смаглюка.

Вторую очередь аллеи собираются завершить в 2019 году. Там хотят открыть Дом культуры. Ранее этот участок находился в зоне многоэтажной застройки, но потом его перевели в зону рекреационного назначения, которая не предусматривает строительства.