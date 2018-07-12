В Краснодаре установили видеонаблюдение в трех обновленных зеленых зонах

Краснодарский край

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В Краснодаре установили видеокамеры в сквере Молодежном, на бульваре Дальнем и на площади перед кинотеатром «Болгария»

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Вице-мэр Евгений Зименко сообщил, что в каждой зеленой зоне установили по три камеры. Они снимают места с наибольшим скоплением людей. Это  центральные аллеи, детские и спортивные площадки. Изображение с камер круглосуточно передается в городскую дежурно-диспетчерскую службу.

По словам главы города Евгения Первышова, видеокамеры установили после случаев вандализма на территории скверов. Ожидается, что круглосуточное наблюдение повысит уровень безопасности граждан и позволит находить нарушителей.

Камеры также установят в Вишняковском сквере и возле Екатерининского зала. Системы видеонаблюдения планируют включать в проекты на стадии планировки благоустройства зеленых зон, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Ранее Юга.ру писали, что на территории Молодежного сквера планируют установить более 30 элементов детского игрового оборудования.

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