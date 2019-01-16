Что не так с новой аллеей в Юбилейном?

9 января в Юбилейном микрорайоне открылась аллея в честь 80-летия образования Краснодарского края. Краснодарский архитектор Алексей Тимофеев по просьбе портала Юга.ру прогулялся по ней и перечислил плюсы и минусы нового общественного пространства.

Плюсы

Алексей Тимофеев директор компании Bureau ARD

— При проектировании микрорайона здесь задумывалась набережная. Но затем застройщики начали возводить многоэтажные дома. Честь и хвала властям, которые смогли сделать так, что вместо еще нескольких многоэтажек здесь появилась зеленая зона.

Проект многострадальный, и главное его достоинство в том, что он все-таки был реализован. Для Краснодара сейчас это большая редкость. Все сделали за достаточно короткий промежуток времени — работа по закладке аллеи началась, если я не ошибаюсь, в августе-сентябре прошлого года. С учетом землеустроительных работ, это очень короткий срок. Это здорово. Ведь надо понимать, что немало времени занимает не только само проектирование, но и процесс согласования, всевозможные экспертизы и прочие бюрократические процедуры.

Очень хорошо, что проект получился комплексным — большая аллея, а не просто какой-то небольшой кусочек. Это нечастый пример, когда государство обращается к теме общественных пространств. Глядя на наши города, иногда возникает ощущение, что это что-то среднее между Африкой и Индией.

Детская площадка скорее заслуживает одобрения. Радует, что она не безумных цветов, сделана нормально, есть специальное покрытие. Дети будут здесь играть. Да, могла быть посовременней и поинтересней, но повторюсь: сроки были очень ограничены.

Минусы Могло быть повеселее

Конкурс на проект территории был достаточно условным — проектом зеленой зоны сразу занялся «Краснодаргражданпроект». При всем уважении к труду моих коллег, создается впечатление, что делали этот проект без особого желания. Что конкретно не так? Посмотрите на это место — и вы поймете, что оно вам что-то напоминает. А напоминает оно Кубанскую Набережную возле Моста поцелуев. С точно таким же рисунком мощения. Только там этот рисунок регулярный, а здесь его вставили частично. Зачем? Я не понимаю. Кажется, что это сделали, потому что нужно было что-то сделать. Могло быть повеселее. Будем откровенны, этот проект хорошо бы смотрелся в 1989, но никак не в 2019 году. Нет внимания к деталям: есть один чертеж вида сверху, но нет деталей. Я полагаю, что это связано с нехваткой времени.

Случайность элементов

Бог с ней, с планировкой — люди все равно будут здесь гулять. Но посмотрите на фонари и на ограждение набережной. Это не Юбилейный. Это могло бы нормально смотреться в исторической части города, но Юбилейный — это молодой район, который появился благодаря идеям советского модернизма, эти многоэтажные дома не имеют отношения к истории. А здесь фонари с решетками из XIX века рядом с современной детской площадкой с резиновым покрытием и скейт-парком смотрятся несколько странно. Кстати, скейт-парк — это неплохо. Наверное, люди за него проголосовали, и дело это нужное. Но он другой, он с этими элементами не сочетается. Это такая кубанская фишка — надеть все лучшее сразу. Клумбы с гравием? Без комментариев. Учитывая, что такие клумбы сейчас уже мало кто делает. Ну это связано с тем, что озеленением занимаются люди старшего поколения. Почему здесь не сделать мощение? Это место скопления людей, которые будут этот гравий постоянно выбивать.

Грязь и потоп во время дождя

Не очень удачно сделана вертикальная планировка. Прошел дождь — и парковки, примыкающие к аллее, затопило по самые бордюры. С учетом близости реки, отвести воду отсюда не так сложно, и супердорогие инженерные сооружения здесь не нужны. Нет дренажа на газонах. Странно, что нет столбиков, защищающих от автомобилей. Вполне может случиться та же история, что была недавно в парке Галицкого.

Газон выше уровня дорожки — это не очень хорошо. Должна быть ливневая канавка, чтобы грязь не попадала на плитку после дождя. Я видел этот проект, и детали там не были расписаны. Были стандартные узлы, которые наши архитекторы всегда вставляют в альбом, понимая, что рабочие все равно сделают так, как умеют.

Площадку для выгула собак забыли Я не знаю, какой статус имеет эта территория. Если это зона зеленых насаждений, то ничего уже тут не поделаешь. А если это просто городская земля, то можно и нужно было бы сделать площадку для выгула собак (Юга.ру отправили соответствующий запрос в мэрию — прим.ред.). Плохо, что ее здесь, в большом спальном районе, нет. Либо забыли ее сделать, либо не успели. При проектировании общественных пространств очень сложно учесть интересы диаметрально противоположных групп — собачников, автомобилистов и мамаш с детьми. Разделить эти потоки — одна из главных задач, которая возникает у проектировщиков.

Елки и google-проектирование

Если одну детскую площадку здесь я похвалил, то вторая — это полный провал. Штамп, который достался из советского наследия, — детская площадка должна быть яркой. Рядом елки, которые, как считается, должны создавать парадный вид. Эти елки еще маленькие, но уже сейчас не видно, что за ними происходит. Чтобы быть безопасным, парк должен быть виден на просвет. Освещение и просматриваемость парка — это главные факторы безопасности.

Продолжая тему спешки: объясните мне, зачем сделан этот кружок? На что конкретно здесь израсходовали деньги? Зачем он здесь? С главной дорожки сюда не подойти. Гулять по кругу? Ну не знаю. Две дорожки идут параллельно — и не смыкаются. Просто нарисовали, потому что сверху смотрелось красиво. Так называемое google-проектирование. Почему нельзя сделать, чтобы одна дорожка была продолжением другой?

Еще мне не хватает выхода к воде. В одной части есть спуск — ступеньки идут к самой воде, но на остальном протяжении стоит забор, и к реке не подобраться. Во всем городе есть только два места, где можно культурно посидеть с видом на реку, — в районе Тургеневского моста и здесь. Но тут это можно было сделать гораздо привлекательнее — тем более что строить ничего не нужно было. Разобрать эту стенку и сделать еще один спуск к воде.

Вспомните парк Галицкого

Нет никакой работы с рельефом. Вспомним парк Галицкого — там же раньше было поле, но сделали искусственный рельеф. Здесь же решили, что проще будет все закопать. В том числе и котлованы от зданий, которые планировали здесь строить. Землеустроительные работы — это очень существенная часть затрат при строительстве. Копать, засыпать, возить грунт — это всегда очень дорого. И если есть естественные или техногенные ниши, то, наверное, их можно как-то использовать. Краснодар — это плоский город, и любой холм здесь является очень ценным элементом. Почему новая аллея не похожа на парк Галицкого? Это разный тип мышления. Галицкий сделал парк мирового уровня. Сделал так, как он это видит. Это мышление и культура миллиардера, который что-то видел в своей жизни и решил сделать так, как, по его мнению, будет достойно. А эта аллея — культура наших управленцев.