В новом сквере в Юбилейном микрорайоне Краснодара хотят построить Дом культуры
В сквере 80-летия Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне Краснодара может появиться новое здание Дома культуры Западного округа
Об этом рассказал глава округа Александр Кучмин на встрече с жителями микрорайона. Он отметил, что нынешнее здание Дома культуры на проспекте Чекистов, 31, где проходила встреча, уже устарело.
«Здание Дома культуры давно не отвечает запросам многочисленных творческих коллективов, которые здесь базируются. Люди обращались с этим вопросом не раз, мы сейчас планируем с депутатским корпусом проработать вопросы о резервировании территории и проектировании нового здания ДК, где будет больше простора для людей искусства», — сказал Кучмин, слова которого приводит пресс-служба мэрии города.
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Глава округа уточнил, что новый Дом культуры предполагается разместить на территории второй очереди сквера, которую планируется закончить в 2019 году.
Как сообщали Юга.ру, первую очередь аллеи 80-летия образования Краснодарского края на берегу реки Кубань открыли 9 января. Она строится за счет федерального финансирования в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
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