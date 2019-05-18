В Краснодаре открыли современную скульптуру «Точка»
В Краснодаре 18 мая открыли третью современную скульптуру «Точка»
Автором скульптуры стал Михаил Смаглюк. «Точку» установили в Юбилейном микрорайоне в сквере 80-летия Краснодарского края на берегу Кубани.
Об открытии скульптуры в своем фейсбуке сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.
«Точка Михаила Смаглюка. Самый невероятный проект в Краснодаре», — написал он.
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«Точка» стала третьей городской скульптурой в проекте центра современного искусства «Типография». В Чистяковской роще осенью 2018 года открыли Draped data Владимира Омутова, в феврале 2019 года в Вишняковском сквере появились «Столпы» Виктора Линского.
«Точку» создали из нержавеющей стали, у нее одинаковый размер по всем сторонам — 3 метра. По словам Смаглюка, его работа — это идея своеобразного символа стремления к порядку, помогающего увидеть себя в отображении.
«В "Точке" можно увидеть себя. В прямом смысле слова. Пройти к божественному порядку через хаос. Объект именно об этом. Серьезном, глобальном и нужном каждому человеку. Именно этого я и старался достичь», — сказал он.
Подробнее о новой городской скульптуре Краснодара читайте в разборе Юга.ру.
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На открытие скульптуры приехал мэр Краснодара Евгений Первышов.
«Михаил Смаглюк — мастер своего дела, профессионал, который пользуется уважением во многих странах мира. Его работа очень живая и притягательная. До этого видел ее на проекте и в миниатюре. И, конечно, самому было интересно, какой она получится в итоге. Это действительно нестандартная форма для арт-объекта. И яркий пример того, какой может сделать современную скульптуру известный и талантливый ювелир. Надеюсь, что "Точка" так же понравится жителям города, как понравилась экспертному жюри во время конкурса», — цитирует мэра пресс-служба администрации Краснодара.
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