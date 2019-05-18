В Краснодаре открыли современную скульптуру «Точка»

Автором скульптуры стал Михаил Смаглюк. «Точку» установили в Юбилейном микрорайоне в сквере 80-летия Краснодарского края на берегу Кубани.

«Точка» стала третьей городской скульптурой в проекте центра современного искусства «Типография». В Чистяковской роще осенью 2018 года открыли Draped data Владимира Омутова, в феврале 2019 года в Вишняковском сквере появились «Столпы» Виктора Линского.

«Точку» создали из нержавеющей стали, у нее одинаковый размер по всем сторонам — 3 метра. По словам Смаглюка, его работа — это идея своеобразного символа стремления к порядку, помогающего увидеть себя в отображении.

«В "Точке" можно увидеть себя. В прямом смысле слова. Пройти к божественному порядку через хаос. Объект именно об этом. Серьезном, глобальном и нужном каждому человеку. Именно этого я и старался достичь», — сказал он.

Подробнее о новой городской скульптуре Краснодара читайте в разборе Юга.ру.