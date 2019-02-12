Стало известно, на строительство какого спорткомплекса в Краснодаре правительство выделило 500 млн рублей

В министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края 12 февраля сообщили, на какой проект правительство РФ выделило 500 млн рублей

«Федеральные деньги направят на завершение комплекса бассейнов в "Городе спорта". Средства будет распределять региональный департамент строительства», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, премьер-министр Дмитрий Медведев постановил выделить Краснодарскому краю 500 млн рублей на строительство многофункционального спортивного комплекса. Объект площадью 38,4 тыс. кв. метров должны сдать в эксплуатацию в 2021 году.

На территории многофункционального комплекса «Город спорта» работает «Баскет-Холл», ледовый дворец Ice Palace и тренировочный комплекс «Чемпион».

В проекте предусмотрено строительство комплекса водных видов спорта международного уровня. Он должен включать три бассейна и трибуны на 3 тыс. мест. Дворец с бассейнами изначально хотели ввести в эксплуатацию в 2012 году, затем срок сдачи перенесли на 2014 год.

В марте 2017 года вице-премьер Виталий Мутко во время визита в Краснодар пообещал оказать финансовую поддержку в строительстве.