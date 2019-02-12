Правительство России выделило 500 млн на спортивный комплекс на Кубани. Пока неясно, на какой

Правительство России в 2019 и 2020 годах планирует выделить 500 млн рублей на строительство многофункционального спортивного комплекса в Краснодарском крае

Распоряжение об этом 8 февраля подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Деньги выделят по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». В документе, опубликованном на сайте кабмина, говорится, что Краснодарский край получит на многофункциональный спортивный комплекс 157,4 млн рублей в этом году, еще 342,6 млн рублей — в 2020 году. Указано, что спорткомплекс площадью 38,4 тыс. кв. метров должны сдать в эксплуатацию в 2021 году. В пресс-службе администрации Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили, что пока не знают, какой комплекс собираются построить, однако пояснили, что проект есть у краевого министерства физической культуры и спорта. В пресс-службе минспорта Кубани порталу Юга.ру заявили, что ведомство разрабатывает много проектов, и пока не знают, о каком именно идет речь.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году стало известно, что в Краснодаре планируют в течение пяти лет реконструировать стадион «Труд». На эти цели хотят потратить 2,5 млрд рублей. Также в краевой столице с 2011 года реконструируют стадион «Динамо». Срок сдачи нового стадиона переносили несколько раз. Сначала стройку планировали завершить к 2014 году, затем — к осени 2015 года, потом — к сентябрю 2017 года. В феврале 2019 года мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что завершение реконструкции стадиона собираются ускорить.