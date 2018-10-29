Власти Сочи выдали обещанные ключи от квартиры победителю шоу «Голос. Дети» Данилу Плужникову
Победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников из Сочи получил квартиру, которую ждал два года
Ключи ему вручил лично мэр города Анатолий Пахомов.
«Данил Плужников сегодня у меня в кабинете получил ключи от долгожданной квартиры. Застройщик обещал подарить юному сочинцу жилье сразу после победы в конкурсе "Голос. Дети". И обещание свое сдержал», — написал мэр в своем инстаграме.
Пахомов отметил, что в Сочи очень гордятся артистом «и готовы помогать во всех начинаниях».
«Конечно, таланты необходимо поддерживать. Отрадно, что это понимает и бизнес Сочи. Уверен, социальная ответственность предпринимателей — необходимый элемент для успешного развития общества», — добавил он.
Название компании, подарившей артисту жилье, он не уточнил.
Как сообщали Юга.ру, в 2016 году сочинец Данил Плужников выиграл третий сезон проекта «Голос. Дети». Поздравляя победителя, мэр Сочи пообещал подарить Плужникову и его семье квартиру. Однако мать артиста Ирина Афанасьева в недавнем интервью рассказала, что ее сын так и не получил ключи и документы на жилье. В мэрии Сочи прокомментировали, что замглавы города, который занимался этим вопросом, больше не работает в администрации, но заявили, что квартира все равно будет предоставлена.
За артиста заступился в своем инстаграме певец Дима Билан, который был наставником Данила на проекте. Позже власти курорта пообещали, что жилье будет предоставлено в ближайшее время. В мэрии пояснили, что задержка с выдачей квартиры была связана с тем, что дом, в котором находится обещанная квартира — это новостройка, и до недавнего времени шел процесс его ввода в эксплуатацию.
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Данил #Плужников сегодня у меня в кабинете получил ключи от долгожданной квартиры. Застройщик обещал подарить юному сочинцу жилье сразу после победы в конкурсе #голосдети. И обещание свое сдержал! Квартиру Плужниковы выбирали сами, она располагается в микрорайоне #Блиново, хорошая двушка, почти 50 квадратов. Даниил сейчас учится в Москве в училище эстрадного и джазового искусства. Но после намерен вернуться в родной город. Мы в Сочи очень гордимся им и готовы помогать во всех начинаниях. Конечно, таланты необходимо поддерживать. Отрадно, что это понимает и #бизнес Сочи. Уверен, социальная ответственность предпринимателей - необходимый элемент для успешного развития общества. Каждый должен стремиться не просто зарабатывать, а быть меценатом.
Что это такое и зачем городу современное искусство?
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