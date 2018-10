Власти Сочи выдали обещанные ключи от квартиры победителю шоу «Голос. Дети» Данилу Плужникову

View this post on Instagram

Данил #Плужников сегодня у меня в кабинете получил ключи от долгожданной квартиры. Застройщик обещал подарить юному сочинцу жилье сразу после победы в конкурсе #голосдети. И обещание свое сдержал! Квартиру Плужниковы выбирали сами, она располагается в микрорайоне #Блиново, хорошая двушка, почти 50 квадратов. Даниил сейчас учится в Москве в училище эстрадного и джазового искусства. Но после намерен вернуться в родной город. Мы в Сочи очень гордимся им и готовы помогать во всех начинаниях. Конечно, таланты необходимо поддерживать. Отрадно, что это понимает и #бизнес Сочи. Уверен, социальная ответственность предпринимателей - необходимый элемент для успешного развития общества. Каждый должен стремиться не просто зарабатывать, а быть меценатом.