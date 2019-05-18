Стоимость ФК «Краснодар» превысила 100 млн евро

По оценке немецкого портала Transfermarkt , «Краснодар» занимает пятое место по стоимости в Российской премьер-лиге. Первое место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (169,3 млн евро), второе — московский ЦСКА (137 млн евро), третье — «Локомотив» (109,8 млн евро). После «Краснодара» в топе идет «Ахмат», который стоит 39 млн евро.

Как сообщали Юга.ру, в марте Павел Мамаев, который тогда находился под арестом, вылетел из топ-10 самых дорогих футболистов «Краснодара». С момента заключения под стражу в октябре 2018 года стоимость игрока упала на 2,5 млн евро — до 4 млн евро. 8 мая Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима.