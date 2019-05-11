«Краснодар» разгромил «Енисей» и лишил его шансов остаться в РПЛ

После этого поединка «быки» набрали 50 очков и идут третьими в турнирной таблице Премьер-лиги, на 2 очка отставая от «Локомотива». «Енисей» с 19 очками в активе остается на последнем месте и теряет шансы на стыковые матчи и покидает высший дивизион, пишет RT.