«Краснодар» разгромил «Енисей» и лишил его шансов остаться в РПЛ
Футбольный клуб «Краснодар» 11 мая провел выездной матч 28-го тура Российской премьер-лиги против аутсайдера турнира — «Енисея»
Игра прошла в Красноярске и завершилась поражением хозяев поля — 0:4.
Голы забили Виктор Классон (31-я минута), Юрий Газинский (36), Иван Игнатьев (78) и Магомед-Шапи Сулейманов (87).
Колонка Алексея Андронова:
После этого поединка «быки» набрали 50 очков и идут третьими в турнирной таблице Премьер-лиги, на 2 очка отставая от «Локомотива». «Енисей» с 19 очками в активе остается на последнем месте и теряет шансы на стыковые матчи и покидает высший дивизион, пишет RT.
Привет, @FNLeague, скучали?— ФК «Енисей» (@FCEnisey) May 11, 2019
Игра собрала на трибунах красноярского Центрального стадиона им. Ленинского комсомола 10,4 тыс. болельщиков.
В парке «Краснодар» устроили прямую трансляцию этого матча, во время которой в амфитеатре случился аншлаг.
В следующем туре черно-зеленые 19 мая на выезде сыграют с тульским «Арсенслом». Последний матч сезона «Краснодар» проведет на домашней арене 26 мая, соперником станет казанский «Рубин».
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