Участок земли у Чистяковской рощи вернули в собственность Краснодара

Мэрия Краснодара 25 апреля сообщила, что участок земли в районе Чистяковской рощи вернули в муниципальную собственность

Речь идет об участке на улице Зиповской, 4/4 площадью 1,3 га. Он граничит с Чистяковской рощей и комплексом детских садов «Сказка».

Городская администрация через суд расторгла договор аренды участка. Глава Краснодара Евгений Первышов сказал, что мэрии было важно сохранить эту территорию, чтобы использовать исключительно в интересах города и его жителей.

«Это достаточно большой земельный участок, который может стать отличным дополнением к расположенному рядом комплексу детских садов "Сказка". Сейчас рассматриваем эту возможность — присоединить к нему эти 1,3 га», — сказал Первышов.