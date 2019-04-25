Участок земли у Чистяковской рощи вернули в собственность Краснодара
Мэрия Краснодара 25 апреля сообщила, что участок земли в районе Чистяковской рощи вернули в муниципальную собственность
Речь идет об участке на улице Зиповской, 4/4 площадью 1,3 га. Он граничит с Чистяковской рощей и комплексом детских садов «Сказка».
Городская администрация через суд расторгла договор аренды участка. Глава Краснодара Евгений Первышов сказал, что мэрии было важно сохранить эту территорию, чтобы использовать исключительно в интересах города и его жителей.
«Это достаточно большой земельный участок, который может стать отличным дополнением к расположенному рядом комплексу детских садов "Сказка". Сейчас рассматриваем эту возможность — присоединить к нему эти 1,3 га», — сказал Первышов.
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Директор муниципального казенного учреждения «Управление земельных отношений» Надежда Панаетова рассказала, что участок в 2014 году арендовало частное лицо и планировало построить там жилую многоэтажку.
В 2016 году в городе утвердили границы особо охраняемой территории памятника природы регионального значения «Чистяковская роща» и участок вошел в их состав. Это стало основанием для того, чтобы вернуть его в муниципальную собственность.
В конце 2018 года договор аренды расторгли и на основании решения Арбитражного суда Краснодарского края в краевом управлении Росреестра была погашена запись права аренды этой территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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