Власти Краснодара хотят вернуть в собственность города землю вокруг Карасунов и сделать там зеленую зону
Глава Краснодара Евгений Первышов 5 марта рассказал о планах по благоустройству каскада Карасунских водоемов в Комсомольском микрорайоне
Во время ежегодного подведения итогов мэр заявил, что он практически уверен: в 2019 году город сможет вернуть в муниципальную собственность землю вокруг третьего пруда в каскаде Карасунских водоемов. Он отметил, что Карасуны можно сделать достопримечательностью и территорией для отдыха, как и набережную Кубани.
В 2019 году властям предстоит не только вернуть участок в собственность, но и выставить его на рейтинговое голосование для включения в программу по созданию комфортной городской среды на 2021 год. Проект при поддержке жителей позволит создать зеленую зону и расширять ее на другие Карасуны.
Пресс-служба администрации города сообщила 4 марта, что в разные годы вокруг Карасунских водоемов в Центральном и Карасунском округах передали в аренду 15 участков, которые долгое время не использовались и не благоустраивались. Договоры аренды расторгли по 11 таким участкам общей площадью 8,3 тыс. кв метров. В суде продолжается работа еще по четырем участкам.
Как сообщали Юга.ру, в 2015 году бывший главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок предлагал сделать Карасунские пруды главной городской зоной отдыха с пешеходными и велосипедными дорожками, благоустроенной набережной и парковыми зонами.
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