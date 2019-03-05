Власти Краснодара хотят вернуть в собственность города землю вокруг Карасунов и сделать там зеленую зону

Глава Краснодара Евгений Первышов 5 марта рассказал о планах по благоустройству каскада Карасунских водоемов в Комсомольском микрорайоне

Во время ежегодного подведения итогов мэр заявил, что он практически уверен: в 2019 году город сможет вернуть в муниципальную собственность землю вокруг третьего пруда в каскаде Карасунских водоемов. Он отметил, что Карасуны можно сделать достопримечательностью и территорией для отдыха, как и набережную Кубани.

В 2019 году властям предстоит не только вернуть участок в собственность, но и выставить его на рейтинговое голосование для включения в программу по созданию комфортной городской среды на 2021 год. Проект при поддержке жителей позволит создать зеленую зону и расширять ее на другие Карасуны.