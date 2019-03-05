Власти Краснодара хотят вернуть в собственность города землю вокруг Карасунов и сделать там зеленую зону

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 5 марта рассказал о планах по благоустройству каскада Карасунских водоемов в Комсомольском микрорайоне

Во время ежегодного подведения итогов мэр заявил, что он практически уверен: в 2019 году город сможет вернуть в муниципальную собственность землю вокруг третьего пруда в каскаде Карасунских водоемов. Он отметил, что Карасуны можно сделать достопримечательностью и территорией для отдыха, как и набережную Кубани.

В 2019 году властям предстоит не только вернуть участок в собственность, но и выставить его на рейтинговое голосование для включения в программу по созданию комфортной городской среды на 2021 год. Проект при поддержке жителей позволит создать зеленую зону и расширять ее на другие Карасуны.

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Пресс-служба администрации города сообщила 4 марта, что в разные годы вокруг Карасунских водоемов в Центральном и Карасунском округах передали в аренду 15 участков, которые долгое время не использовались и не благоустраивались. Договоры аренды расторгли по 11 таким участкам общей площадью 8,3 тыс. кв метров. В суде продолжается работа еще по четырем участкам.

Как сообщали Юга.ру, в 2015 году бывший главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок предлагал сделать Карасунские пруды главной городской зоной отдыха с пешеходными и велосипедными дорожками, благоустроенной набережной и парковыми зонами.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар
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