В Краснодаре на месте сквера на Морской/Дзержинского не будут строить торговый центр

Краснодарский край

Распечатать

В собственность Краснодара вернули участок земли на пересечении улиц Морской и Дзержинского и закрепили его как зону зеленых насаждений общего пользования

Городской департамент архитектуры и градостроительства в конце января подписал приказ, который закрепил вид разрешенного использования участка земли площадью 570 кв. метров и исключил застройку этой территории.

Читайте также:

Участок на углу улиц Морской и Дзержинского раньше был в аренде, там собирались построить торгово-деловой центр. Позже организация согласилась расторгнуть договор и землю вернули в муниципальную собственность, рассказала 3 марта пресс-служба ажминистрации Краснодара.

Участок передадут для обслуживания в МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства», которое займется содержанием зеленых зон и озеленением краевого центра.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году городская мэрия вернула в собственность города участок земли возле Вишнякосвского сквера. В 2020 году власти Краснодара планируют сделать там сквер.

Благоустройство Краснодар Недвижимость Парки Строительство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Краснодар» на выезде сыграл вничью со «Спартаком»
«Краснодар-2» стартовал с победы в весенней части сезона, «Сочи» и «Армавир» сыграли вничью
Боец MMA Харитонов попросил Кадырова забрать Емельяненко и закрыть его в Чечне
«Ростов» упустил победу над «Енисеем» на сочинском «Фиште»
В Краснодаре на месте сквера на Морской/Дзержинского не будут строить торговый центр
«Мы совершили чудо!» Кадыров подвел итоги 12 лет правления

Лента новостей

Статьи

Концерт Тимы Белорусских, фантастический спектакль «КроткиЕ»

И другие события Краснодара с 1 по 3 марта

Статьи

Что такое «ЕДОДОЙ»? Юга.ру узнали

Искусство, вандализм, реклама или поэзия. Отвечают эксперты

Статьи

Бесплатная йога, семинар для беременных, поход к водопадам

Чем заняться в выходные 2-3 марта

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале