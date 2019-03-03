В Краснодаре на месте сквера на Морской/Дзержинского не будут строить торговый центр

В собственность Краснодара вернули участок земли на пересечении улиц Морской и Дзержинского и закрепили его как зону зеленых насаждений общего пользования

Городской департамент архитектуры и градостроительства в конце января подписал приказ, который закрепил вид разрешенного использования участка земли площадью 570 кв. метров и исключил застройку этой территории.

Участок на углу улиц Морской и Дзержинского раньше был в аренде, там собирались построить торгово-деловой центр. Позже организация согласилась расторгнуть договор и землю вернули в муниципальную собственность, рассказала 3 марта пресс-служба ажминистрации Краснодара.

Участок передадут для обслуживания в МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства», которое займется содержанием зеленых зон и озеленением краевого центра.