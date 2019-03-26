Власти Краснодара хотят сделать сквер на перекрестке улиц Седина и Постовой

В Краснодаре планируют благоустроить зеленую зону на пересечении улиц Постовой и Седина

Первышов напомнил, что на этом участке раньше был сквер с памятником летчику Александру Покрышкину. Однако более десяти лет назад земля перешла из муниципальной в частную собственность, ее владельцы несколько раз менялись. На территории собирались построить то многоквартирный жилой дом, то офисный центр.

«В ближайшее время ограждение на пересечении улиц Постовой и Седина уберем. Но снос заборов — это не самоцель. Никакой застройки здесь не будет. Только зеленая зона для горожан. Рассчитываю, что в этом году приведем ее в полный порядок», — пояснил глава города.

Он отметил, что участок собираются вернуть городу. После этого его очистят от мусора и сорной травы, затем выровняют и засеют газоном. Планируется разработать проект благоустройства. На территории хотят восстановить пешеходные дорожки, высадить деревья, кустарники и цветы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.