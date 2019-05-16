На главу Докузпаринского района Дагестана завели дело. Он дал взятку за свою должность

Дагестан

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Глава Докузпаринского района Дагестана Абдурагим Алискеров стал фигурантом уголовного дела о даче взятки

В администрации района и по нескольким адресам чиновника 16 мая начались обыски.

Дело на Алискерова завели в рамках расследования другого уголовного дела, в котором фигурируют бывший депутат Народного собрания Дагестана и брат экс-главы республики Рамазана Абдулатипова Раджаб Абдулатипов, а также бывший директор ГКУ «Автохозяйство» Асхабали Абдулатипов и бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев.

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По данным источника агентства  «Интерфакс-юг», Алискеров через этих чиновников дал взятку, чтобы его назначили на пост главы района. У него потребовали около 40 млн рублей, но он дал около 20 млн рублей.

В июле 2017 года Абдурагима Алискерова назначили исполняющим обязанности главы Докузпаринского района, а в сентябре 2017-го его избрали руководителем района.

Как писали Юга.ру, Раджаба Абдулатипова задержали и арестовали в сентябре 2018 года. Депутату предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, организованном руководителем Главного бюро медсоцэкспертизы Дагестана Магомедом Махачевым, которого задержали в августе 2018 года.

По версии следствия, группа устанавливала инвалидность за взятки и нанесла ущерб Пенсионному фонду России в размере около 10 млн рублей.

В ноябре 2018-го Абдулатипову продлили арест до февраля 2019 года, затем его перевели в СИЗО «Лефортово». Позже срок ареста продлили до 25 июля 2019 года, сообщил «Коммерсантъ».

Взятка Коррупция Чиновники

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