На главу Докузпаринского района Дагестана завели дело. Он дал взятку за свою должность

Глава Докузпаринского района Дагестана Абдурагим Алискеров стал фигурантом уголовного дела о даче взятки

В администрации района и по нескольким адресам чиновника 16 мая начались обыски. Дело на Алискерова завели в рамках расследования другого уголовного дела, в котором фигурируют бывший депутат Народного собрания Дагестана и брат экс-главы республики Рамазана Абдулатипова Раджаб Абдулатипов, а также бывший директор ГКУ «Автохозяйство» Асхабали Абдулатипов и бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев.

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По данным источника агентства «Интерфакс-юг», Алискеров через этих чиновников дал взятку, чтобы его назначили на пост главы района. У него потребовали около 40 млн рублей, но он дал около 20 млн рублей. В июле 2017 года Абдурагима Алискерова назначили исполняющим обязанности главы Докузпаринского района, а в сентябре 2017-го его избрали руководителем района.