Силовики задержали брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова — СМИ

Сотрудники спецслужб 26 сентября задержали депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова — брата бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова

Чиновника доставили в республиканское управление ФСБ России на допрос. Абдулатипова подозревают в превышении должностных полномочий. Сейчас в кабинете депутата идет обыск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Информацию о задержании подтвердил РБК источник в МВД России. По данным издания, Раджаба Абдулатипова проверяют на причастность к уголовным делам, которые были возбуждены в отношении других высокопоставленных чиновников республики.