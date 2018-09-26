Силовики задержали брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова — СМИ
Сотрудники спецслужб 26 сентября задержали депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова — брата бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова
Чиновника доставили в республиканское управление ФСБ России на допрос. Абдулатипова подозревают в превышении должностных полномочий. Сейчас в кабинете депутата идет обыск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Информацию о задержании подтвердил РБК источник в МВД России. По данным издания, Раджаба Абдулатипова проверяют на причастность к уголовным делам, которые были возбуждены в отношении других высокопоставленных чиновников республики.
Как писали Юга.ру, 19 июня в СМИ появилась информация, что в аэропорту Москвы задержали Раджаба Абдулатипова. Позже бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сообщил, что это ложная информация и его брата не задерживали.
В январе в Дагестан прибыла спецгруппа для проверки деятельности властей. К ответственности привлекли более 200 госслужащих.
Кто такой Раджаб Абдулатипов
Раджаб Абдулатипов возглавлял управление ФМС России по Дагестану в 2006 — 2016 годах. После этого он стал депутатом Народного собрания республики.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.