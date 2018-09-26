Силовики задержали брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова — СМИ

Дагестан

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Сотрудники спецслужб 26 сентября задержали депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова — брата бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова

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Чиновника доставили в республиканское управление ФСБ России на допрос. Абдулатипова подозревают в превышении должностных полномочий. Сейчас в кабинете депутата идет обыск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Информацию о задержании подтвердил РБК источник в МВД России. По данным издания, Раджаба Абдулатипова проверяют на причастность к уголовным делам, которые были возбуждены в отношении других высокопоставленных чиновников республики.

Как писали Юга.ру, 19 июня в СМИ появилась информация, что в аэропорту Москвы задержали Раджаба Абдулатипова. Позже бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сообщил, что это ложная информация и его брата не задерживали.

В январе в Дагестан прибыла спецгруппа для проверки деятельности властей. К ответственности привлекли более 200 госслужащих.

Кто такой Раджаб Абдулатипов

Раджаб Абдулатипов возглавлял управление ФМС России по Дагестану в 2006 — 2016 годах. После этого он стал депутатом Народного собрания республики.

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