В Чечне задержали скрывавшегося от следствия главу бюро медсоцэкспертизы Дагестана

В Чечне 2 августа задержали руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева

Силовики задержали бывшего чиновника в 2:00 в Грозном. Махачев скрывался от следствия и находился в международном розыске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как писали Юга.ру, 31 мая силовики провели обыски в доме руководителя бюро медэкспертизы республики Магомеда Махачева. После этого возбудили дело о взяточничестве — его заподозрили в создании банды, продаже инвалидности и хищении десятков миллионов у ПФР. Под следствие попали руководители подведомственных бюро и работники бюро, а также трое местных жителей.

В июле арестовали брата Махачева Ашика — он попытался скрыться от следствия. По данным следствия, в 2015 году Махачев незаконно присваивал гражданам инвалидности и получал за это деньги. Районный суд 26 июля отпустил Махачева под домашний арест. Советский районный суд Махачкалы 31 июля взял под стражу Ашика Махачева.