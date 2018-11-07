Брата экс-главы Дагестана обвинили в участии в преступном сообществе
Депутату Народного собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову предъявили обвинение в участии в организованном преступном сообществе
«В рамках расследования дела 7 ноября Раджабу Абдулатипову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе), специализирующемся на установлении незаконных инвалидностей гражданам и получении взяток», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Как сообщали Юга.ру, депутата задержали и арестовали в сентябре. Его подозревают в участии в преступном сообществе, организованном руководителем главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева, задержанного в августе. Группу подозревают в продаже инвалидности и хищении десятков миллионов у ПФР. Под следствие попали также руководители и работники подведомственных бюро.
Дело в отношении участников банды возбуждено по ст. 210 (Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем), 290 (Получение взятки организованной группой), 292 (Служебный подлог) и 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, Раджаб Абдулатипов возглавлял управление ФМС России по Дагестану в 2006 — 2016 годах. После этого он стал депутатом Народного собрания республики.
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