Брата экс-главы Дагестана обвинили в участии в преступном сообществе

Депутату Народного собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову предъявили обвинение в участии в организованном преступном сообществе

«В рамках расследования дела 7 ноября Раджабу Абдулатипову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе), специализирующемся на установлении незаконных инвалидностей гражданам и получении взяток», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как сообщали Юга.ру, депутата задержали и арестовали в сентябре. Его подозревают в участии в преступном сообществе, организованном руководителем главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева, задержанного в августе. Группу подозревают в продаже инвалидности и хищении десятков миллионов у ПФР. Под следствие попали также руководители и работники подведомственных бюро.

Дело в отношении участников банды возбуждено по ст. 210 (Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем), 290 (Получение взятки организованной группой), 292 (Служебный подлог) и 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Расследование уголовного дела продолжается.