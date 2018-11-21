Брату экс-главы Дагестана продлили арест на три месяца

Советский районный суд Махачкалы продлил арест брату бывшего главы Дагестана Раджабу Абдулатипову до февраля 2019 года

«19 ноября 2018 года продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Абдулатипова Раджаба Гаджимурадовича, 15 декабря 1961 года рождения, на два месяца 30 суток, а всего до четырех месяцев 30 суток, то есть до 25 февраля 2019 года включительно», — сообщила пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.

Как писали Юга.ру, брата экс-главы республики Рамазана Абдулатипова Раджаба задержали и арестовали в сентябре. Его подозревают в участии в преступном сообществе, организованном руководителем главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева, задержанного в августе.

По версии следствия, группа продавала инвалидности и нанесла ущерб ПФР в размере около десяти млн рублей. Под следствие попали также руководители и работники подведомственных бюро.