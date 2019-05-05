«Кубань» одержала победу над «Омегой» в первом мачте на одноименном стадионе
На стадионе «Кубань» 5 мая состоялся третий матч чемпионата Краснодарского края по футболу, в котором местная «Кубань» принимала «Омегу» из Курганинска
Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.
Первый гол на 9-й минуте забил Михаил Маркосов. Автором второго гола на 90-й минуте стал Руслан Гомлешко, отправивший мяч в ворота после передачи играющего тренера «желто-зеленых» Станислава Лысенко.
На первый спустя год матч «Кубани» на одноименном стадионе пришли 6 тыс. 125 болельщиков. Для зрителей были открыты нижняя западная и южная трибуны.
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Следующую игру желто-зеленые проведут на своем поле 12 мая против клуба ПСК из села Первореченского. Поединок также состоится на стадионе «Кубань». Билеты стоимостью от 100 до 1000 рублей уже доступны на сайте краснодарского клуба.
Как сообщали Юга.ру, в конце марта стало известно, что воссозданный болельщиками футбольный клуб «Кубань» проведет как минимум два матча на одноименном стадионе. В конце апреля поступили в продажу билеты на первые два поединка.
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