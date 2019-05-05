«Кубань» одержала победу над «Омегой» в первом мачте на одноименном стадионе

Краснодарский край

Распечатать

На стадионе «Кубань» 5 мая состоялся третий матч чемпионата Краснодарского края по футболу, в котором местная «Кубань» принимала «Омегу» из Курганинска

Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. 

Первый гол на 9-й минуте забил Михаил Маркосов. Автором второго гола на 90-й минуте стал Руслан Гомлешко, отправивший мяч в ворота после передачи играющего тренера «желто-зеленых» Станислава Лысенко.

Читайте также:

На первый спустя год матч «Кубани» на одноименном стадионе пришли 6 тыс. 125 болельщиков. Для зрителей были открыты нижняя западная и южная трибуны.

Читайте также:

Следующую игру желто-зеленые проведут на своем поле 12 мая против клуба ПСК из села Первореченского. Поединок также состоится на стадионе «Кубань». Билеты стоимостью от 100 до 1000 рублей уже доступны на сайте краснодарского клуба.

Как сообщали Юга.ру, в конце марта стало известно, что воссозданный болельщиками футбольный клуб «Кубань» проведет как минимум два матча на одноименном стадионе. В конце апреля поступили в продажу билеты на первые два поединка.

Болельщики Краснодар Стадион «Кубань» ФК «Кубань» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Кубань» одержала победу над «Омегой» в первом мачте на одноименном стадионе
Дожди и жара до 30 °С придут на Кубань в начале недели
Россиянам предстоит три рабочих дня перед длинными выходными в честь 9 Мая
Альпинист из Украины погиб при восхождении на Эльбрус
В Сочи 15-летний юноша перевернулся на квадроцикле
Росстат рассказал, чем россияне занимаются в интернете 

Лента новостей

Статьи

Как устроен «Баскет-холл»?

Экскурсия по главному крытому стадиону Краснодара

Статьи

«Он заявил заведующей, что его отец учит убивать и добивать»

В детсаду, где ребенка поставили на колени, рассказали о произошедшем

Статьи

Лига чемпионов для «Краснодара»? Все не так просто

Колонка Алексея Андронова перед южным дерби «Ростов» — «Краснодар»

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале