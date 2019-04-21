«Урожай» сыграл вничью с «Чайкой»

«Урожай» и «Чайка» из села Песчанокопского встретились на стадионе «Кубань» в матче 24-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги

Матч завершился вничью — 1:1. Счет на 25-й минуте открыл форвард краснодарцев Артур Малоян. Ответный мяч на 59-й минуте забил защитник ростовской команды Артем Семейкин.

Напомним, в первом круге первенства соперники также сыграли вничью.

Игра собрала на трибунах стадиона «Кубань» 1 тыс. 323 болельщика.

После этого поединка в активе обеих команд по 53 очка, однако первое место в турнирной таблице ПФЛ в зоне «Юг» занимает «Чайка».

Следующий матч «Урожай» проведет 27 апреля в гостях у майкопской «Дружбы».

Как сообщали Юга.ру, в прошлом домашнем матче желто-зеленые обыграли «Ангушт» из Назрани, а затем на выезде одержали победу над новокубанским «Биологом».