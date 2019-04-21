«Урожай» сыграл вничью с «Чайкой»
«Урожай» и «Чайка» из села Песчанокопского встретились на стадионе «Кубань» в матче 24-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги
Матч завершился вничью — 1:1. Счет на 25-й минуте открыл форвард краснодарцев Артур Малоян. Ответный мяч на 59-й минуте забил защитник ростовской команды Артем Семейкин.
Напомним, в первом круге первенства соперники также сыграли вничью.
Игра собрала на трибунах стадиона «Кубань» 1 тыс. 323 болельщика.
После этого поединка в активе обеих команд по 53 очка, однако первое место в турнирной таблице ПФЛ в зоне «Юг» занимает «Чайка».
Следующий матч «Урожай» проведет 27 апреля в гостях у майкопской «Дружбы».
Как сообщали Юга.ру, в прошлом домашнем матче желто-зеленые обыграли «Ангушт» из Назрани, а затем на выезде одержали победу над новокубанским «Биологом».
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