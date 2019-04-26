Жительницу Краснодара осудили на пять лет за избиение грудной дочери

Майкопский районный суд 24 апреля признал жительницу Краснодара виновной в жестоком обращении со своей дочерью

Майкопский районный суд под председательством Николая Дворникова 24 апреля признал женщину виновной и приговорил ее к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, женщина лишена родительских прав в отношении дочери, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Верховного суда Адыгеи.

На подозреваемую завели уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего) и ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В январе в Адыгее арестовали 29-летнюю женщину по подозрению в избиении своей четырехмесячной дочери.

Как писали Юга.ру, 13 января в реанимацию Адыгейской республиканской детской больницы поступила четырехмесячная девочка с множеством травм. У младенца диагностировали 49 переломов ребер.

Мать ребенка арестовали на два месяца, которые она провела в СИЗО Краснодара. 12 марта суд лишил ее родительских прав.

Тогда же уполномоченный по правам ребенка в Адыгее Александр Ивашин рассказал, что девочку выписали из больницы и отправили в республиканский доме ребенка.