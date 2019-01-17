Стали известны подробности дела об избиении младенца жительницей Краснодара

Органы исполнительной власти Адыгеи прокомментировали случай с четырехмесячной девочкой, которую избила мать

Как сообщали Юга.ру, 13 января в больницу доставили младенца с переломами и ушибами. 16 января СК сообщил, что на 29-летнюю мать девочки завели уголовное дело. Ребенок находится в реанимации.

Комментируя ситуацию, власти республики 17 января заявили, что женщину необходимо ограничить в родительских правах с дальнейшей процедурой лишения этого права. Соответствующие документы направят в Краснодар, где зарегистрирована задержанная, сообщила порталу Юга.ру заместитель премьер-министра Адыгеи Наталья Широкова.

«Установлено, что женщина вела асоциальный образ жизни, уже лишена родительских прав в отношении трех своих детей. В строке "отец" — прочерк», — рассказала Широкова.

В Следственном комитете Адыгеи рассказали, что 12 января женщина с ребенком приехала к знакомым на хутор Гражданский Майкопского района.

«В ходе следственный мероприятий женщина пояснила, что не осознавала, к чему могут привести ее резкие движения, пеленания ребенка. Считает, что травмы дочка получила случайно», — рассказал порталу Юга.ру заместитель руководителя следственного отдела по Майкопскому району Бислан Чич.

Решается вопрос о заключении под стражу подозреваемой в жестоком обращении с ребенком.

Врачи борются за жизнь девочки, прогноз для жизни неблагоприятный, сообщила порталу Юга.ру главный врач Адыгейской республиканской детской клинической больницы Жанна Гуагова.