Жительницу Адыгеи задержали за жестокое избиение своего грудного ребенка

Адыгея

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В Адыгее задержана 29-летняя местная жительница, которую подозревают в жестоком избиении своей четырехмесячной дочери

Девочку с множественными переломами и гематомами 13 января доставили в Адыгейскую республиканскую детскую больницу. Ей провели интенсивную терапию, и сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе СКР по Адыгее.

«Установлено, что повреждения ребенок получил от своей матери незадолго до обращения в лечебное учреждение», — отметили в ведомстве.

Подозреваемую задержали и поместили в ИВС. В отношении нее возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего ребенка). Обстоятельств случившегося устанавливаются.

Дети Преступления против детей
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Жительницу Адыгеи задержали за жестокое избиение своего грудного ребенка
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