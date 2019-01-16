Жительницу Адыгеи задержали за жестокое избиение своего грудного ребенка

В Адыгее задержана 29-летняя местная жительница, которую подозревают в жестоком избиении своей четырехмесячной дочери

Девочку с множественными переломами и гематомами 13 января доставили в Адыгейскую республиканскую детскую больницу. Ей провели интенсивную терапию, и сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе СКР по Адыгее.

«Установлено, что повреждения ребенок получил от своей матери незадолго до обращения в лечебное учреждение», — отметили в ведомстве.

Подозреваемую задержали и поместили в ИВС. В отношении нее возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего ребенка). Обстоятельств случившегося устанавливаются.