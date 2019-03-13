В Адыгее лишили родительских прав женщину, избившую свою четырехмесячную дочь

Адыгея

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Суд Адыгеи 12 марта лишил родительских прав женщину, которая избила свою четырехмесячную дочь в начале января

Майкопский районный суд вынес решение лишить родительских прав жительницу Краснодара, которая в январе избила свою четырехмесячную дочь в гостях у знакомых в Адыгее. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в республике Александр Ивашин. По его словам, выписанная из больницы девочка сейчас находится в доме ребенка для дальнейшей реабилитации.

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Как сообщали Юга.ру, 13 января девочку доставили в больницу с множественными переломами и гематомами. Полицейские задержали 29-летнюю мать ребенка, на нее завели уголовное дело.

У младенца диагностировали почти 50 переломов и двустороннее воспаление легких. Девочку поставили на искусственную вентиляцию легких.

В пресс-службе СУ СКР по Адыгее уточнили, что против подозреваемой завершается расследование уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица).Срок нахождения женщины под стражей продлили еще на месяц.

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