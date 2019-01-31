В Адыгее у избитого матерью младенца диагностировали 49 переломов ребер
В Адыгее врачи продолжают бороться за жизнь четырехмесячной девочки, которая попала в больницу после избиения матерью
Состояние младенца остается тяжелым. Главный врач Адыгейской республиканской детской клинической больницы Жанна Гуагова уточнила диагноз пострадавшей — выявлены многочисленные переломы ребер.
«Нам удалось стабилизовать состояние ребенка. Девочке стали подавать больше кислорода, она стала лучше усваивать питание. Мы смогли провести обследование, в результате выявили 49 переломов ребер», — рассказала порталу Юга.ру Жанна Гуагова.
Ранее у девочки диагностировали переломы бедер, плеча, ушибы и гематомы, двустороннее воспаление легких. Ребенок находится в реанимации, ему делают искусственную вентиляцию легких.
Как сообщали Юга.ру, девочка получила повреждения от своей матери незадолго до обращения в больницу 13 января. 29-летняя мать ребенка задержана, на нее завели уголовное дело.
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