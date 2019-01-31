В Адыгее у избитого матерью младенца диагностировали 49 переломов ребер

В Адыгее врачи продолжают бороться за жизнь четырехмесячной девочки, которая попала в больницу после избиения матерью

Состояние младенца остается тяжелым. Главный врач Адыгейской республиканской детской клинической больницы Жанна Гуагова уточнила диагноз пострадавшей — выявлены многочисленные переломы ребер. «Нам удалось стабилизовать состояние ребенка. Девочке стали подавать больше кислорода, она стала лучше усваивать питание. Мы смогли провести обследование, в результате выявили 49 переломов ребер», — рассказала порталу Юга.ру Жанна Гуагова.

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