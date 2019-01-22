Суд на два месяца арестовал жительницу Кубани, избившую четырехмесячную дочь

Суд в Адыгее арестовал на два месяца 29-летнюю женщину, которая до полусмерти избила своего четырехмесячного ребенка

Как писали Юга.ру, 13 января в больницу доставили младенца с переломами и ушибами. 16 января СК сообщил, что на 29-летнюю мать девочки завели уголовное дело. Ребенок находится в реанимации.

Женщину арестовали на два месяца. Во время следственных мероприятий она будет находиться в СИЗО Краснодара, при необходимости ее доставят в Адыгею, сообщил порталу Юга.ру замруководителя следственного отдела по Майкопскому району Бислан Чич.

По его словам, женщине предъявлено обвинение по п. «б», ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своего ребенка). Обвиняемой грозит до десяти лет колонии.

Главврач Адыгейской республиканской детской больницы Жанна Гуагова рассказала порталу Юга.ру, что сейчас состояние девочки стабильно тяжелое, она по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам врача, транспортировать пострадавшую в другие клиники не позволяет состояние ее здоровья, также она подчеркнула, что в этом нет никакой необходимости.

«В нашей больнице она получает исчерпывающее лечение, уже усваивает пищу. Столь тяжелое состояние обусловлено характером полученных травм, запущенным инфекционным заболеванием и, главное, поздним обращением за медицинской помощью», — отметила Жанна Гуагова.