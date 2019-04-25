В Краснодаре назначили нового главу департамента строительства

Краснодарский край

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Главой департамента строительства Краснодара 25 апреля стал 32-летний Артем Аганов

Его кандидатуру на очередном заседании городской думы Краснодара представил мэр Евгений Первышов. Депутаты согласовали это решение, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кто такой Артем Аганов

Артем Аганов родился 17 февраля 1987 года. Начал работать в администрации города в 2009 году ведущим специалистом. В 2011 году стал специалистом первой категории в департаменте строительства. В дальнейшем был ведущим специалистом, заместителем начальника отдела, начальником отдела, заместителем директора департамента строительства.

В 2017 году возглавил муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика».

Как сообщали Юга.ру, в начале февраля министром труда и социального развития Краснодарского края назначили Сергея Гаркушу. В тот же день в отставку ушел министр топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Кубани Александр Волошин.

В середине февраля в Краснодаре появились два новых вице-мэра и директор департамента городских земель. Ими стали Александр Нарижный, Алексей Удовенко и Илья Павлов.

В конце февраля департамент строительства Кубани возглавил 31-летний экс-глава Адлерского района Денис Юрковский.

В начале апреля на Кубани уволился глава департамента по надзору в строительной сфере Сергей Егоров и его заместитель Оксана Коробкина.

Гордума Краснодара Евгений Первышов Кадровые перестановки Строительство

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