На Кубани уволился глава департамента по надзору в строительной сфере

Руководитель краевого департамента по надзору в строительной сфере Сергей Егоров и его заместитель Оксана Коробкина покинули свои посты

Соответствующее распоряжение подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В документе говорится, что руководитель депрартамента по надзору в строительной сфере Сергей Егоров, занимающий должность с августа 2016 года, с 1 апреля уволился по собственному желанию.

Также в отставку ушла его заместитель Оксана Коробкина, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.