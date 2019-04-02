На Кубани уволился глава департамента по надзору в строительной сфере

Краснодарский край

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Руководитель краевого департамента по надзору в строительной сфере Сергей Егоров и его заместитель Оксана Коробкина покинули свои посты

Соответствующее распоряжение подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В документе говорится, что руководитель депрартамента по надзору в строительной сфере Сергей Егоров, занимающий должность с августа 2016 года, с 1 апреля уволился по собственному желанию.

Также в отставку ушла его заместитель Оксана Коробкина, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в начале февраля новым министром труда и социального развития Краснодарского края назначили Сергея Гаркушу, который работает в ведомстве в общей сложности около 10 лет. В тот же день в отставку ушел министр топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Кубани Александр Волошин.

В середине февраля в Краснодаре появились два новых вице-мэра и директор департамента городских земель. Ими стали Александр Нарижный, Алексей Удовенко и Илья Павлов.

В конце февраля департамент строительства Кубани возглавил 31-летний экс-глава Адлерского района Денис Юрковский.

Кадровые перестановки Краснодар Строительство Чиновники

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