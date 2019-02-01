Министр ТЭК и ЖКХ Кубани ушел в отставку
Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Александр Волошин написал заявление об отставке
Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Вице-губернатор Анатолий Вороновский заявил, что поддерживает решение Волошина уйти в отставку, так как необходимо в первую очередь думать о своем здоровье.
Кто такой Александр Волошин
Александр Волошин родился 3 декабря 1956 года в станице Вознесенской Лабинского района.
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В 1980 году стал начальником ЖЭУ-2 в Армавире, позже его назначили директором организации. В 2003-м Волошин занял пост вице-мэра Армавира. С 2007 года руководил департаментом ЖКХ Крансодарского края.
В 2015 году Волошин стал министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, 27 января глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко подал в отставку после критики со стороны губернатора края Вениамина Кондратьева. Через несколько дней Артющенко отозвал свое заявление.
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