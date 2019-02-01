Министр ТЭК и ЖКХ Кубани ушел в отставку

Краснодарский край

Распечатать

Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Александр Волошин написал заявление об отставке

Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Вице-губернатор Анатолий Вороновский заявил, что поддерживает решение Волошина уйти в отставку, так как необходимо в первую очередь думать о своем здоровье. 

Кто такой Александр Волошин

Александр Волошин родился 3 декабря 1956 года в станице Вознесенской Лабинского района.

Читайте также:

В 1980 году стал начальником ЖЭУ-2 в Армавире, позже его назначили директором организации. В 2003-м Волошин занял пост вице-мэра Армавира. С 2007 года руководил департаментом ЖКХ Крансодарского края.

В 2015 году Волошин стал министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. 

Как писали Юга.ру, 27 января глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко подал в отставку после критики со стороны губернатора края Вениамина Кондратьева. Через несколько дней Артющенко отозвал свое заявление.

ЖКХ Кадровые перестановки

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Невинномысске в реке нашли тело мужчины
В Геленджике осудили мужчину, который украл участок земли на «Тонком мысе»
В Ростове осудили мужчину, который ударил ножом и пытался сжечь знакомого
Во Владикавказе с полуночи тушат крупный пожар на хладокомбинате
В Краснодаре на улице Фадеева иномарка сбила на «зебре» женщину
Директор «дочки» «Газпрома» из Ессентуков стал фигурантом дела Арашуковых о хищении газа на 30 млрд рублей

Лента новостей

Статьи

Бесплатная йога и танцы, поездка в Домбай и урок рисования

Чем заняться в выходные 2-3 февраля

Статьи

Как пройти обследование у онколога бесплатно и без записи

Краевая акция «Кубань против рака»

Статьи Партнерский

Водопады в часе езды от Краснодара

Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале