Министр ТЭК и ЖКХ Кубани ушел в отставку

Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Александр Волошин написал заявление об отставке

Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Вице-губернатор Анатолий Вороновский заявил, что поддерживает решение Волошина уйти в отставку, так как необходимо в первую очередь думать о своем здоровье.

Александр Волошин родился 3 декабря 1956 года в станице Вознесенской Лабинского района.

В 1980 году стал начальником ЖЭУ-2 в Армавире, позже его назначили директором организации. В 2003-м Волошин занял пост вице-мэра Армавира. С 2007 года руководил департаментом ЖКХ Крансодарского края.

В 2015 году Волошин стал министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.