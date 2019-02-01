На Кубани сменился министр труда и соцразвития
Новым министром труда и социального развития Краснодарского края назначен Сергей Гаркуша, который работает в ведомстве в общей сложности около 10 лет
Распоряжение о его утверждении в должности губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал 1 февраля.
Его предшественник Константин Федоренко, занявший пост министра в июле 2018 года, покинул пост 16 ноября. Гаркушу назначили и.о. главы ведомства 21 декабря.
Кто такой Сергей Гаркуша
Гаркуша родился 5 июня 1981 года в Краснодаре. Окончил Российский государственный социальный университет по специальности «Юриспруденция».
В 2008-2009 годах занимал различные должности в администрации Краснодара.
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В министерстве труда и соцразвития края работает с 2009 года. До 2015 года занимал должности начальника отдела по вопросам госсужбы и кадров, начальника управления по социальному обслуживанию и реабилитации инвалидов, замминистра социального развития и семейной политики Краснодарского края.
В 2015–2016 работал в Крыму в должности замминистра труда и соцзащиты республики.
В мае 2016 года вернулся в минтруда и соцразвития Кубани в должности замминистра. С 21 декабря 2018 года исполнял обязанности главы ведомства.
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