В рамках дела Арашуковых арестовали экс-замглаву СУ СК по Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесия, Вся Россия

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Суд 24 апреля арестовал Казбека Булатова, задержанного в рамках дела Рауфа и Рауля Арашуковых

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Бывшего первого заместителя руководителя следственного управления СК по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова арестовали до 23 июня, пишет RT со ссылкой на ТАСС.

Такое решение принял Басманный суд Москвы после ходатайства следственных органов.

Как сообщали Юга.ру, в феврале начальника Центра «Э» МВД по Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова и бывшего и.о. главы следкома республики Казбека Булатова, а также еще нескольких правоохранителей вызывали в Москву в Следственный комитет. 23 апреля их задержали и завели дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Рауфа Арашукова задержали в конце января во время заседания Совета Федерации. Его обвинили в участии в преступном сообществе, убийстве двух челвоек, а также давлении на свидетеля.

Следком считает, что Арашуков заплатил за убийство замглавы общественного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова 1,5 млн рублей.

Рауф Арашуков Следственный комитет Суд ФСБ

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