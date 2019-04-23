Бывшего главу СК по Карачаево-Черкесии задержали по делу Арашуковых
Сотрудники ФСБ 23 апреля задержали начальника центра «Э» МВД по Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова, бывшего и.о. главы следкома республики Казбека Булатова и старшего следователя по особо важным делам Андрея Филиппова
На них завели дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), сообщили 23 апреля в пресс-службе Следственного комитета России.
Бетуганова задержали рано утром на его рабочем месте. В это же время сотрудники ФСБ пришли в дом к Булатову. Также задержали еще двух сотрудников республиканского следственного комитета, пишет РБК со ссылкой на источники.
По данным СКР, подозреваемые превышали должностные полномочия, находясь в дружеских отношениях с семьей Арашуковых. В ближайшее время задержанным собираются предъявить обвинение и решить вопрос о мере пресечения.
РБК уточняет, что Бетуганов занимался оперативным сопровождением дел об убийствах зампреда движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Следствие полагает, что к этим убийствам причастен Рауф Арашуков.
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Как сообщали Юга.ру, в феврале Бетуганова и Булатова, а также еще нескольких правоохранителей вызывали в Москву в Следственный комитет.
Рауфа Арашукова задержали в конце января во время заседания Совета Федерации. Его обвинили в участии в преступном сообществе, убийстве Жукова и Шебзухова, а также давлении на свидетеля. Следственный комитет РФ считает, что Арашуков заплатил за убийство замглавы общественного движения «Адыгэ-Хасэ» и политического деятеля 1,5 млн рублей.
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