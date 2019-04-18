Путин дал российское гражданство Мишелю Литваку — бельгийскому бизнесмену, который инвестирует в Кубань

Мишель Литвак — председатель совета директоров холдинга по перевозке нефтеналивных грузов ОТЭКО, которая занимается развитием морского порта Тамань. В группу компаний ОТЭКО входит ЗАО «Таманьнефтегаз», которое является оператором Таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов. ОТЭКО возводит в порту терминал по перевалке угля, железной руды, минеральных удобрений и серы. Также ОТЭКО планирует открыть в порту агропромышленный комплекс и портово-индустриальный парк, вокруг которого будет возведен отдельный жилой район.

В ноябре 2016 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что Литвак станет инвестором ФК «Кубань». Спустя три месяца глава региона объяснил, что для Литвака непонятна финансовая ситуация в клубе, особенно в части долгов на 2 млрд рублей, и инвестор не будет погашать старые долги, но готов вкладывать деньги в будущее команды. По окончании сезона 2017/18 ФК «Кубань» прекратил существование, был признан банкротом и переформирован в ФК «Урожай». Изначально Литвак продолжал быть инвестором и нового клуба, но покинул его еще до первого матча «Урожая» из-за разногласий с краевой администрацией.

По неподтвержденной информации Литвак по-прежнему частично финансирует «Урожай».